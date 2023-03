Il Comune di Potenza informa:

“dal 23 marzo al 13 aprile 2023 devono essere corrisposti gli importi relativi alla 2^ rata, a saldo, per la fruizione del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico in corso.

La rata si riferisce al periodo che va dal 9/1/2023 al 10/6/2023, secondo la tariffa attribuita in ragione della fascia reddituale ISEE 2023″.

