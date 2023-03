Potenza: 70 dipendenti di oltre una quarantina di Amministrazioni comunali della Provincia a questo importante corso. I dettagli

Circa settanta dipendenti di oltre una quarantina di Amministrazioni comunali della Provincia di Potenza, hanno partecipato alla mattinata di studio organizzata da Anusca (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe), in collaborazione con il Comune di Potenza.

L’incontro introdotto dalla responsabile dei Servizi demografici del Comune di Potenza e consigliera nazionale Anusca, Antonietta Fabrizio, ha visto la relazione dell’esperto Anusca Renzo Calvigioni, che si è soffermato sui diversi aspetti relativi al conseguimento della cittadinanza italiana “quando a decidere è l’ufficiale dello Stato civile, riguardo nello specifico alle procedure da seguire, le criticità e le possibili soluzioni”.

Attribuzione della cittadinanza per nascita, per riconoscimento di filiazione, per adozione di minore, per nascita e residenza interrotta in Italia, per convivenza con il cittadino che acquisisce lo status di cittadino, tutto ciò che concerne attestazioni, accertamenti, iscrizioni, trascrizioni, annotazioni e relativi adempimenti, sono stati affrontati anche al termine della relazione, nel corso di un dibattito che ha previsto l’illustrazione di quesiti e casi pratici.

Le richieste di cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri sono numerose, e la normativa e le casistiche possibili necessitano di aggiornamenti ai quali il corso è stato finalizzato.

Gradimento è stato espresso dai partecipanti, che hanno auspicato la prosecuzione del percorso di formazione intrapreso, chiedendo che lo stesso riguardi anche i servizi anagrafici e quelli elettorali nel loro complesso.

