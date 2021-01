Al via oggi a Potenza lo screening per studenti e docenti delle scuole superiori del capoluogo, in vista della ripartenza della attività didattiche prevista per il 1 Febbraio 2021.

Le operazioni, iniziate questa mattina, si terranno nella palestra di via Roma.

Lo screening, organizzato dal Comune e Asp, andrà avanti fino a domenica prossima.a

