Ruoti: al via con il sig. Rocco il servizio di Nonna e di Nonno Vigile! Ecco i dettagli

A Ruoti ha avuto inizio il servizio di Nonna e di Nonno Vigile inquadrato come attività volontaria per servizi di vigilanza stradale nei pressi dell’istituto scolastico di scuola primaria e secondaria di primo grado e per altri servizi di utilità sociale.

Parte il progetto Comunale con un volontario che farà riferimento al comando di Polizia municipale per quanto attiene l’organizzazione del servizio e che sarà accanto ai bambini quotidianamente per ridurre a minimo i pericoli durante l’entrata e l’uscita da scuola.

Così il Sindaco Gentilesca:

“E’ un iniziativa a cui teniamo particolarmente, un servizio opportuno al fine di garantire una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità.

Iniziative come queste danno la possibilità a tutte e tutti di valorizzare le proprie attitudini, mettendole a disposizione della collettività, per questo invito tutti i nonni e nonne a prendere parte al progetto, non solo per i propri nipoti ma per tutti i bambini.

Un grazie di cuore al primo nonno vigile il sig. Rocco Acquavia che ha dato la sua disponibilità immediata e con entusiasmo ha accettato la sfida e sono sicuro che altri nonni vorranno proseguire in tal senso”.

Il bando pubblicato il 04 Dicembre 2022 è aperto a tutti coloro che vogliono aiutare l’amministrazione ed i cittadini, dando il loro contributo.

Tutti gli interessati potranno fare domanda di selezione, per una graduatoria che rimarrà valida per il triennio 2022-2025 ed in particolare l’avviso è rivolto ai nonni che hanno dai 60 agli 80 anni.

L’intero avviso con relativo modulo e indicazioni sono allegate nel sito del comune di Ruoti.a

