Potenza: alla riscoperta della città in bici! I dettagli

Ritorna l‘iniziativa “Bike City Tour“, promossa nella città di Potenza dall’associazione universitaria ESN Sui-Generis Basilicata, nell’ambito del progetto “BELLEZZE IN BICICLETTA”, patrocinato dal Comune di Potenza e dall’ANCI.

L’evento ha l’obiettivo di unire la comunità della città (e non solo) all’insegna dell’educazione alla mobilità sostenibile, della valorizzazione dell’attività sportiva, della riscoperta dei luoghi della città e della promozione della cultura artistica e musicale.

Si partirà il pomeriggio del prossimo 8 Luglio alle ore 16:30 dal Parco Baden Powell (con ritrovo nel parco alle 15:30); il percorso, di circa 7 km, si snoderà per le vie centrali della città in tutta sicurezza grazie alla collaborazione della Polizia Municipale, per poi chiudersi con il rientro nel medesimo parco, nel quale prenderà il via il concerto di musica jazz alle 19:00.

La pedalata toccherà diversi punti caratteristici e strategici della città nei quali si predisporranno dei cultural stop, momenti artistici e culturali, in grado di far meravigliare i partecipanti e sensibilizzare gli stessi su tematiche trasversali per la società.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e la manifestazione vedrà il vivo coinvolgimento dei più piccini frequentanti i diversi centri estivi della città, per i quali, in particolare, ci sarà un gadget ricordo della giornata.

Il leitmotiv dell’iniziativa sarà il tema dell’acqua, bene primario ed elemento indispensabile per la vita sulla Terra che deve essere tutelato partendo da piccole azioni quotidiane; per questo sono previsti alcuni stop nei pressi di fontane pubbliche per associare al rifocillamento dei partecipanti un doveroso spazio per la riscoperta dell’inestimabile valore dell’oro blu curato da Acquedotto Lucano che, sin da subito, ha dato il suo supporto per la realizzazione dell’evento.

Inoltre l’iniziativa vuole dare avvio alla promozione attiva del ciclismo attraverso la spinta propulsiva dell’A.S.D. Nucleo Gioventù Potenza della Federazione Ciclistica Regionale, che non ha fatto mancare la propria azione esperta nell’organizzazione dell’iniziativa a due ruote.

ESN Sui-Generis Basilicata, storicamente presente sul territorio con l’organizzazione di numerose iniziative sociali e sportive, è pronta ad accogliere i partecipanti per (ri)vivere l’entusiasmo dello stare insieme all’insegna del divertimento!