Potenza: “Da mesi un palo della pubblica illuminazione privo del corpo illuminante”. La denuncia dei cittadini

Il capogruppo di “Idea-Cambiamo” al Comune di Potenza, Antonio Di Giuseppe, in una nota, affronta il problema delle manutenzioni in ambito cittadino dichiarando:

“Ancora una volta siamo costretti a registrare l’incapacità della città capoluogo di gestire l’ordinarietà di problemi che, benché più volte portati a conoscenza della stessa amministrazione comunale, sono rimasti inascoltati.

Raccogliendo l’appello di molti cittadini che hanno denunciato lo stato di abbandono e di degrado in cui versano alcuni quartieri della città evidenziando quanto questo metta a repentaglio e a rischio la sicurezza pubblica, un consigliere nonostante abbia più volte sollecitato l’assessore al ramo affinché si intervenisse per trovare una soluzione al problema, ahimè, ad oggi questo ancora persiste.

Da mesi infatti un palo della pubblica illuminazione in via Atene oltre ad esser privo del corpo illuminante, il che evidenzia come una zona del quartiere è lasciata in ombra con le possibili conseguenze derivanti dalla pericolosità del caso; presenta anche un serio pericolo per l’incolumità dei residenti, dato che l’interruttore completamente divelto presenta i cavi dell’elettricità scoperti ed esposti alle intemperie.

È mai possibile che non si riesca a dare risposte immediate a questioni che rappresentano la quotidianità per un’amministrazione?

La risposta forse va trovata nella mancanza di una programmazione in un settore dell’ente comunale che evidenzia in maniera tangibile la sua inefficienza.

Sarebbe opportuno che il primo cittadino ricorra a dei provvedimenti affinché l’ufficio manutenzione, all’uopo competente, abbia una guida diversa per far sì che problemi seri che riguardano la sicurezza dei cittadini possano essere risolti mediante interventi adottati in tempi ragionevoli“.

Di seguito alcune foto del palo.