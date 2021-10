Potenza, Angelo ci racconta la nuova apertura! Ecco le altre figure richieste e i dettagli

A tu per tu con Angelo Triani, agente in attività finanziaria per Fiditalia in Basilicata

Buongiorno Angelo ci eravamo lasciati con una nuova sfida, un nuovo sogno, che pare si stia per realizzare?

Si, stiamo per aprire la terza agenzia a Matera. Malgrado un contesto difficile non ci siamo scoraggiati e abbiamo deciso di investire per perseguire il nostro obiettivo di crescita e per continuare ad essere un punto di riferimento nel nostro territorio: siamo davvero ad un passo dal trasformare il nostro sogno in realtà.

Cosa cambierà secondo te?

Lo scenario lavorativo è già cambiato: la digitalizzazione ha preso il via in diversi ambiti velocizzando e ottimizzando i processi. Per stare al passo coi tempi, gli imprenditori non possono fare a meno di accettare queste nuove modalità di lavoro, che richiedono un cambio di mentalità, in un mercato caratterizzato da uno scenario sempre più competitivo. Per cogliere questa sfida vogliamo rafforzare la nostra presenza sul territorio infatti dopo Potenza e Melfi ora siamo presenti anche a Matera.

Avete immesso figure nuove? Ne cercate altre?

Abbiamo inserito nuovi professionisti regolarmente iscritti all’albo. Siamo sempre alla ricerca di nuove figure: noi lo chiamiamo il “laboratorio dei talenti.”

Quali sono le figure che ricercate in questo momento?

Innanzitutto una figura professionale esperta nel credito al consumo e consulenti esperti nella cessione del quinto e prestiti personali. Le risorse ricercate devono essere in possesso di un diploma in materie economico-scientifiche o di una laurea tecnico-economica, con età inferiore a 32 anni. Valutiamo però anche candidati senior purché con esperienza. Altro requisito fondamentale è saper lavorare in completa autonomia, ma con spirito di squadra.

Avete inserito sul sito proprio uno spazio dedicato alla ricerca di nuove figure? Ci si può candidare lì?

Si, sul nostro sito www.triani.retefiditalia.it o www.triani.it alla sezione “Entra a far parte del nostro Team” si trova il riferimento mail a cui le persone interessate e in possesso dei requisiti richiesti possono inviare il proprio Curriculum Vitae: diragenzia.triani@retefiditalia.it.

Cercate solo sul territorio materano?

Assolutamente no. Possono candidarsi anche persone che risiedono in altre province.

Come vedi il 2022?

I dati più recenti relativi all’andamento dell’economia nel nostro Paese confermano che c’ è stata una ripresa. Per il prossimo anno si è stimata una crescita del 4%. Anche il nostro comparto, quello del credito al consumo, ha rialzato la testa dopo lo stallo causato dalla pandemia. Questo fatto va di pari passo con la ripresa dei consumi, che ha portato i consumatori a ricorrere al finanziamento per realizzare i propri progetti di spesa. Penso che nel 2022 il credito al consumo continuerà a crescere, sebbene all’insegna della prudenza, privilegiando magari durate del piano di rientro più lunghe e rate più basse.

Cosa suggerisci a chi si candida per le tue agenzie?

Innanzitutto leggere bene la nostra presentazione aziendale, capire chi siamo e cosa facciamo e soprattutto chi ricerchiamo.

Ritorniamo all’agenzia di Matera, cosa cambierà per i clienti di quell’area?

Riceveranno un miglior servizio grazie alla presenza di un Punto Credito fisico, dove potranno trovare consulenti pronti ad aiutarli nella scelta del finanziamento più adeguato rispetto alle loro esigenze.

Sarà un’Agenzia autonoma? Nel senso sarà possibile stipulare contratti direttamente in Agenzia?

Assolutamente si, come già avviene nelle altre due agenzie di Potenza e Melfi.

Ci salutiamo con un forte in bocca al lupo.

Wiva il lupo.

Facciamo i complimenti ad Angelo per aver deciso di investire in Basilicata.

