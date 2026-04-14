Potenza, artisti e detenuti coinvolti in un laboratorio curato dal coreografo Pierandrea Rosato: i cittadini sono invitati ad assistere a una prova aperta. I dettagli

Nell’ambito della IX edizione di Artisti in Transito, la Compagnia Teatrale Petra invita il pubblico ad assistere a una prova aperta in cui verrà presentato l’esito del percorso laboratoriale curato dal coreografo Pierandrea Rosato.

L’evento si svolgerà Giovedì 21 maggio 2026, dalle ore 14:00 alle 15:30, presso la Casa Circondariale di Potenza.

L’incontro costituisce un’occasione preziosa per entrare in relazione con il lavoro sviluppato durante il laboratorio, che ha coinvolto artisti e detenuti in un percorso creativo condiviso, capace di costruire un dialogo concreto tra “dentro” e “fuori”.

L’iniziativa si inserisce nella visione di Artisti in Transito, che concepisce l’arte come spazio di attraversamento, trasformazione e relazione.

Il laboratorio, intitolato CARUSƏ — Danza silenziata e resistenze corporee, nasce come progetto artistico-pedagogico ispirato alla performance Carusə | sine Sole sileo.

La ricerca esplora la dimensione della “danza silenziata” legata al tarantismo, intesa come pratica di resistenza e trasformazione corporea.

Il corpo diventa così luogo di memoria e metamorfosi, attraversato da tracce del passato che si intrecciano al presente.

Attraverso pratiche corporee, teatralità fisica e improvvisazioni guidate, i partecipanti hanno lavorato su processi di creazione individuale e collettiva, indagando temi come il trauma, la sua trasformazione e la possibilità di riscriverne i segni.

Il percorso si configura come uno spazio estetico e relazionale, in cui il movimento, la voce e l’uso di oggetti scenici diventano strumenti di espressione autentica e consapevole.

Per partecipare alla prova aperta è necessario inviare una candidatura via e-mail all’indirizzo progettipetra@gmail.com, allegando la scansione in formato PDF (non JPG) del documento di identità, fronte/retro leggibile, entro le ore 14:00 del 23 aprile 2026.

Nella mail dovrà essere indicato anche un recapito telefonico.

L’accesso è subordinato all’autorizzazione della Casa Circondariale di Potenza e il numero di spettatori è limitato e non modificabile.

Per questo motivo, l’adesione è da considerarsi vincolante.

I partecipanti autorizzati saranno successivamente contattati per ricevere tutte le informazioni relative alle modalità di ingresso.

L’iniziativa conferma l’impegno della Compagnia Teatrale Petra nel promuovere progetti artistici in contesti non convenzionali, valorizzando il potere trasformativo delle arti performative e favorendo occasioni di incontro e scambio tra comunità differenti.

Tutte le informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione e i requisiti sono disponibili sul sito ufficiale della Compagnia Teatrale Petra: www.compagniateatralepetra.com/inout