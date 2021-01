Potenza: assembramenti per lo screening agli studenti, avvisati solo poche ore fa! Anche voi siete stati avvertiti stanotte?

Al via oggi a Potenza lo screening per studenti e docenti delle scuole superiori del capoluogo, in vista della ripartenza della attività didattiche prevista per il 1 Febbraio 2021.

Le operazioni, iniziate questa mattina e organizzate da Comune e Asp, si stanno svolgendo nella palestra di via Roma e andranno avanti fino a domenica prossima.

Diverse problematiche sono state riscontrate dai presenti nell’organizzazione di questo screening.

Innanzitutto, pare che la comunicazione dello stesso sia arrivata ai diretti interessati solo poche ore fa, nella nottata appena trascorsa.

Inoltre, così come raccontato alla nostra redazione, si stanno generando assembramenti, aspetto che ha impedito a molti genitori di accompagnare i propri figli a fare il test.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)