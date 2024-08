Due auto sono state trovate in fiamme questo pomeriggio in Via della Tecnica.

Alcuni testimoni hanno notato e segnalato fumo denso che avvolgeva le vetture parcheggiate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio impedendo che le fiamme si propagassero ulteriormente.

Le cause di quanto successo sono ancora in fase di accertamento.