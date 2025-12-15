Potenza, Bardi accoglie i nuovi assunti all’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata

L’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (EGRIB) compie un passo decisivo nel potenziamento della sua struttura: oggi, nella sede dell’ente, a Potenza, si è svolta la cerimonia per la firma dei contratti di assunzione per nove nuovi professionisti che completano l’implementazione della pianta organica.

L’evento sancisce il successo di un percorso concorsuale avviato nel 2023, che porta linfa vitale all’EGRIB nelle aree strategiche del servizio idrico e della gestione dei rifiuti.

Alla cerimonia di ingresso dei nuovi assunti sono intervenuti il Presidente della Regione, Vito Bardi, e il Commissario dell’Egrib, Canio Santarsiero:

“Oggi – ha detto Bardi – vediamo i frutti di un impegno che la Giunta regionale ha assunto con i cittadini: rilanciare la macchina amministrativa attraverso il merito e i concorsi.

La stagione dei concorsi che abbiamo fortemente voluto e avviata sta dando risposte concrete non solo negli uffici regionali, ma con ricadute positive anche negli enti sub-regionali come l’EGRIB.

L’ingresso di nove figure qualificate, soprattutto tecnici e dirigenti, è fondamentale per affrontare con efficacia le sfide ambientali, dall’ottimizzazione del ciclo idrico alla gestione dei rifiuti.

La Basilicata merita un’azione amministrativa all’altezza degli standard europei, e con questo rafforzamento andiamo in quella direzione”.

“L’ingresso di questi professionisti – ha sottolineato Santarsiero – ci permette di affrontare con maggiore vigore le sfide ambientali della Basilicata, contribuendo a un futuro più sostenibile per i nostri cittadini. Con il completamento della pianta organica, l’EGRIB si posiziona finalmente come ente di riferimento pienamente operativo per la gestione integrata delle risorse, un passaggio essenziale per il rispetto del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle direttive Ue”.

I nove professionisti selezionati attraverso i bandi pubblici andranno a coprire ruoli chiave per l’efficienza e l’innovazione dell’Ente.

Si tratta di 6 funzionari ingegneri, destinati a supportare le attività tecniche, che saranno il motore per i progetti di efficientamento infrastrutturale, sostenibilità ambientale e ottimizzazione delle risorse idriche, contribuendo direttamente agli obiettivi regionali di transizione ecologica;

2 dirigenti tecnici, incaricati di guidare e rafforzare le aree del Servizio Idrico e dei Rifiuti.

La loro expertise manageriale sarà cruciale per coordinare iniziative complesse, come l’essiccazione dei fanghi di depurazione e la pianificazione di impianti innovativi, garantendo una maggiore efficacia nelle politiche ambientali lucane;

1 funzionario amministrativo che si occuperà degli aspetti contabili, budgetari e di compliance, supportando l’ente nella gestione delle risorse economiche.

Le nuove assunzioni, a tempo indeterminato (part-time al 50% per i funzionari e full-time per i dirigenti), sono parte di un piano strategico mirato a elevare la qualità dei servizi pubblici nei settori critici dell’acqua e dei rifiuti.

L’EGRIB mira ora a raggiungere gli standard europei in termini di riciclo, riduzione degli sprechi e protezione ambientale, rafforzando il proprio contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile.