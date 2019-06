Potenza, a breve lavori dell’Acquedotto: ecco le zone interessate

Il sindaco Mario Guarente e l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Vigilante hanno presieduto una riunione operativa con i tecnici di Acquedotto lucano, presenti anche i funzionari dell’Ufficio Mobilità del Comune, per coordinare al meglio il cronoprogramma dei lavori di questa importante infrastruttura a servizio della città, soprattutto per ridurre al minimo possibile gli inevitabili disagi per i cittadini.

I lavori, che inizieranno il 3 luglio prossimo, interesseranno l’intera via Mazzini, da Portasalza alla Villa di Santa Maria e sarà necessario, per tutta la durata delle opere, adottare il senso unico dei veicoli, facendo salvi tutti i parcheggi auto a destra della sede stradale.

Il sindaco di Potenza, nel rimarcare l’importanza strategica di questa opera per tutto il sistema idrico della città (cioè la ricostruzione dell’addutrice dello schema Basento – Camastra), ha assicurato ad Acquedotto lucano la massima collaborazione degli uffici comunali coinvolti, per agevolare lo sviluppo dei lavori e ridurre al minimo possibile la durata dell’intervento.