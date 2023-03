Potenza C5 pronto per una nuova sfida, il mister: “Mi aspetto ancora sorprese perché con questi ragazzi unici si può andare oltre i limiti”! I dettagli

Il Potenza C5 si sta preparando alla sfida casalinga di sabato pomeriggio contro il Bernalda al PalaPergola, un derby lucano di Serie B di calcio a 5 che potrà dare utili indicazioni alle due squadre in questo segmento finale di stagione.

Spiega il tecnico del Potenza Giuseppe Benevento:

“È arrivato il momento per chi ha giocato meno di prendersi delle serie responsabilità, ci sono ragazzi che sono cresciuti molto nell’ultimo periodo, che hanno lavorato tanto ed è arrivato il loro momento”.

Un Potenza che nel derby di sabato avrà ancora la solita lunga lista di assenti (mancheranno tra gli altri anche Trivigno e Goldoni perché squalificati).

Una consuetudine questa delle assenze sistematiche in ogni giornata dettata in parte anche dalla sfortuna e dalle contingenze, oltre che da un organico che, diciamolo chiaramente, abbondante non è almeno nei ruoli chiave.

Riprende mister Benevento:

“Inutile ormai parlare di quante assenze abbiamo ogni settimana, è diventata ormai una costante e non voglio più pensarci, mi fido dei ragazzi che scenderanno in campo, è chiaro che mi dispiace giocare ogni settimana con assenze pesanti ma fa parte del gioco e dobbiamo accettarlo guardando avanti con fiducia sono speranzoso perché questa squadra ha fatto fino ad ora grandi cose, mi ha abituato a grandi imprese e sabato sono convinto che diremo la nostra contro una grande squadra come il Bernalda, è un derby e vogliamo fare una grande gara”.

Quali sono gli obiettivi del Potenza in questo rush finale?

Risponde mister Benevento:

“Esclusa la squadra che vinse la serie B, in cui io militavo come giocatore, il Potenza non aveva mai fatto 24 punti in questa categoria e questo dato conferma e rafforza l’enorme valore che possiamo dare alla nostra stagione disputata fino a questo momento, alla qualità del lavoro che abbiamo svolto.

La cosa straordinaria è che ci sono ancora diverse partite da giocare e noi non ci sentiamo sazi, appagati, possiamo fare ancora di più anzi vogliamo fare il massimo possibile.

La partita di sabato è chiaramente molto importante per il nostro finale di stagione perché ci dirà se possiamo ancora dire la nostra per i play-off oppure se rischieremo di chiudere il campionato in una posizione di medio-bassa classifica.

Mi aspetto ancora sorprese da questa squadra perché questi ragazzi unici mi hanno fatto capire che si può andare oltre i limiti“.

