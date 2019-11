Si è appena concluso il match Potenza-Vibonese, con calcio d’inizio fissato alle ore 17:30, valido per la 15esima giornata del girone C della serie C.

I primi 45′ hanno lasciato i tifosi a secco di gol.

Al 90′ França ha segnato sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Ramos Borges, consegnando ai nostri Leoni alla vittoria.



Dopo 5 minuti di recupero, il match si è concluso con il risultato finale di 1-0.

Di seguito la classifica.