Potenza calcio: 3 gol nella sfida contro la Reggina

Gran chiasso, oggi, al Viviani, per il match Potenza-Reggina, valido per la tredicesima giornata di andata del girone C della serie C.

Pubblico delle grandi occasioni e numeri da sold out.

Migliaia, infatti, i tifosi che hanno assistito all’attesissimo scontro: i rossoblù sono scesi in campo da secondi in classifica, con 24 punti, 4 in meno rispetto alla squadra calabrese.

Una partita sofferta per i nostri campioni: Corazza ha portato in vantaggio la Reggina al 20′ e ha raddoppiato al 23′; Bellomo ha aumentato il distacco al minuto 87.

Dopo 7 minuti di recupero, il match si è concluso con il risultato finale di 0-3.

Di seguito la classifica.