Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Casarano

Nella 35ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, il Potenza esce sconfitto per 2-1 contro il Casarano.
A decidere il match le reti di Ferrara nel primo tempo e di Chiricò nella ripresa, che regalano il successo ai pugliesi. Per il Potenza, nel finale, a segno Adjapong.
Ecco il Tabellino:
- CASARANO-POTENZA 2-1
CASARANO (4-3-3): Bacchin; Versienti, Bachini, Mercadante, Giraudo; Ferrara (15’st D’Alena), Maiello, Palumbo (15’st Cajazzo); Chiricò, Grandolfo (33’st Perez), Leonetti (26’st Cerbone). A disp.: Chiorra, Ferilli, Patrignani, Santarcangelo, Gega, Negro, Di Dio. All.: Di Bari.
POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Riggio, Bura, Balzano; Maisto (38’st Siatounis), De Marco, Erradi (20’st Ghisolfi); Mazzeo (38’st Ragone), Selleri (29’st Murano), Petrungaro (20’st Schimmenti). A disp.: Franchi, Guiotto, Rocchetti, Felippe, Castorani, D’Auria, Camigliano, Kirwan. All.: Alfano.
- Arbitro: Striamo di Salerno (Gentile di Isernia – Marchese di Napoli). Quarto ufficiale: Totaro di Lecce.
- Reti: 16’pt Ferrara (C), 36’st Chiricò (C), 41’st Adjapong (P)
- Note: Ammoniti: D’Alena (C) Schimmenti (P). Angoli: 3-5. Recuperi: 1’pt, 5’st.