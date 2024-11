Potenza Calcio: trasferta vietata ai tifosi del Monopoli. Questa la decisione del Prefetto

Si disputerà allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, nella giornata di sabato 23 novembre prossimo, la partita di calcio “Potenza – Monopoli”, valevole per il girone C di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina n. 39 del 12 novembre 2024, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza il cennato incontro di calcio “Potenza – Monopoli” in considerazione del forte ed attuale contrasto tra le tifoserie delle due società sportive, che ha generato in diverse circostanze turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Da ultimo, al termine della gara disputatasi a Potenza il 17 settembre 2023, una frangia di sostenitori lucani ha tentato di entrare in contatto con i tifosi del Monopoli mentre questi ultimi erano in procinto di lasciare la città.

Il pronto intervento dei Reparti Inquadrati è valso ad evitare contatti tra le due fazioni. L’accaduto ha suscitato un profondo risentimento e propositi di rivalsa.

Preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e non potendosi escludere il ripetersi di situazioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto Michele Campanaro, sentito il Questore Giuseppe Ferrari, ha adottato in mattinata il provvedimento con il quale, in vista della gara “Potenza-Monopoli” di sabato 23 novembre prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari.