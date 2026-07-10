Potenza: la musica popolare protagonista di una serata dedicata alla tradizione e alla comunità. L’appuntamento

Prosegue con grande partecipazione VIVI IL PARCO, la rassegna estiva che, per il secondo anno consecutivo, anima il Parco Baden Powell di Potenza, trasformandolo in un luogo di incontro, cultura e condivisione.

Protagonista della serata sarà Odissea Popolare, formazione che attraverso canti, musiche e strumenti della tradizione custodisce e tramanda un patrimonio culturale che appartiene all’identità del nostro territorio.

Un viaggio tra melodie popolari e ritmi coinvolgenti che raccontano la storia, le radici e i valori delle comunità del Sud.

In un periodo in cui il caro vita porta sempre più famiglie a trascorrere l’estate in città, iniziative come VIVI IL PARCO assumono un valore che va oltre il semplice intrattenimento.

La rassegna rappresenta infatti un’opportunità concreta di socialità, offrendo gratuitamente momenti di qualità, occasioni di aggregazione intergenerazionale e spazi in cui bambini, giovani, adulti e anziani possono ritrovarsi e vivere insieme il territorio.

Realizzata grazie all’impegno della Cooperativa Venere, con la direzione artistica di Nuova Era – Autiero Eventi, la manifestazione continua a confermarsi un punto di riferimento dell’estate potentina, dimostrando come cultura, musica e tradizione possano diventare strumenti di inclusione, valorizzazione del patrimonio locale e rafforzamento del senso di comunità.

L’appuntamento è questa sera al Parco Baden Powell, per una serata all’insegna della musica popolare, della partecipazione e della voglia di stare insieme, riscoprendo il valore delle proprie radici e degli spazi pubblici vissuti come luoghi di incontro e condivisione.

Di seguito la locandina con i dettagli.