Potenza, in piazza Pagano nasce il nuovo palco per artisti di strada e giovani talenti

Da oggi Potenza ha un nuovo palco: il Totem OpenStage.
Installato in piazza Mario Pagano, nel cuore del centro storico, il Totem OpenStage è la nuova stazione musicale urbana che dà spazio agli artisti di strada e ai giovani talenti.
Basta prenotare la propria fascia oraria tramite app e sbloccare la postazione con lo smartphone: impianto audio, sicurezza e regole cittadine già pronti, il resto lo fa il talento.
È il cuore di “Pretoria Sound”, la rassegna che per tutta l’estate trasforma il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto.