Piani del Mattino, il sindaco Telesca risponde al Comitato: “Alle promesse preferiamo i fatti, le contrade sono il cuore di Potenza”

“Abbiamo letto con attenzione la nota dei referenti del Comitato Piani del Mattino – scrivono in un comunicato congiunto il sindaco Vincenzo Telesca e i componenti della Giunta – e comprendiamo perfettamente la stanchezza e la delusione provata negli ultimi anni, quando si vive il proprio quotidiano senza mai avere risposte.

Riteniamo corretto evidenziare il proprio malcontento, allo stesso tempo però siamo convinti che sia davvero prematuro iniziare la campagna elettorale a sostegno di qualcuno che probabilmente non è componente dell’attuale Amministrazione Telesca.

Il quadro complessivo esplicitato nel comunicato diffuso dallo stesso Comitato, parla di “totale assenza” di riscontri riguardo alle promesse avanzate in campagna elettorale, promesse formulate probabilmente da qualcuno che non è tra i promotori degli ultimi risultati conseguiti nelle zone periferiche e delle Contrade della città di Potenza.

Alle promesse preferiamo i fatti, e i fatti si costruiscono ascoltando i cittadini; le contrade, per l’attuale Amministrazione, sono il cuore pulsante della città e non sono luoghi da ricordare solo in campagna elettorale.

Dal lontano 2011, giaceva in qualche cassetto il bando ATEM, bando sbloccato dall’attuale Amministrazione e del quale, a breve, andrà a beneficiare quasi tutta la parte periferica della città, con circa sessanta milioni di euro, attraverso nuovi ampliamenti della rete metano.

Per la prima volta un’Amministrazione ha deciso di investire 3 milioni di euro nel rifacimento del manto stradale solo e soltanto periferico, lavori che inizieranno nel corso del 2026.

Sempre quest’anno, l’Aministrazione Telesca, attraverso sacrifici di vario genere e persino economici, è riuscita a far partire la raccolta porta a porta dei rifiuti, risolvendo un problema non da poco, anche e soprattutto per la zona Piani del Mattino.

In merito alle reti fognarie, è doveroso evidenziare che non è l’Amministrazione comunale il diretto interlocutore ma, nonostante tutto, siamo riusciti a creare corretti confronti con Acquedotto Lucano, finalizzati all’estendimento di nuovi tratti di rete fognaria nelle contrade.

Ugualmente per quanto concerne le dispersioni idriche nonostante, rispetto alle quali, come Amministrazione, ci siamo fatti promotori di segnalazioni.

Non siamo soliti attendere le elezioni, noi ci siamo ora e tutto ciò che è stato portato a compimento e che ancora oggi è in corso, riteniamo di non averlo visto fare negli anni passati, le contrade sono Potenza e Potenza si costruisce insieme sempre e solo attraverso fatti concreti” concludono Sindaco e Giunta.

L’Amministrazione Telesca non risponde con spot elettorali ma con cantieri, incontri, tavoli dedicati e sicuramente tanto ascolto; le polemiche di certo non riparano buche o sistemano la vegetazione, spesso privata, aspetti che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini.

L’Amministrazione Telesca continua e continuerà a lavorare ascoltando i cittadini e mettendoci la faccia, probabilmente a differenza di chi, non più tardi di qualche ora fa, ha scelto di nascondersi dietro la denominazione di un comitato” concludono Sindaco e Giunta.