Lavori su questo tratto del Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”: le modifiche alla circolazione

Anas informa:
“Sul viadotto ‘Fiumara di Tito’, situato lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza”, a partire da lunedì 13 luglio prenderà il via una seconda fase delle attività di manutenzione programmata, già avviate nello scorso mese di aprile, per un investimento complessivo di oltre 1 milioni di euro.
In particolare, l’intervento consisterà nel rifacimento della pavimentazione stradale, con particolari standard tecnici, e nel contestuale adeguamento dei giunti, al fine di ripristinare la circolazione sul viadotto anche per i mezzi pesanti con massa superiore a 26 tonnellate; per l’esecuzione di tali lavori verrà chiusa la carreggiata del viadotto (lungo circa 1,2 km) in direzione Sicignano, con contestuale istituzione del senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico, sulla carreggiata in direzione Potenza fino al prossimo 3 agosto.
Tali attività sono state programmate in questo periodo, per evitare l’accavallamento con la chiusura della linea ferroviaria Potenza-Battipaglia (ora tornata fruibile) e per ottimizzare il periodo di interruzione delle attività scolastiche.
L’avvio della terza ed ultima fase, che consisterà nell’esecuzione delle medesime lavorazioni sulla carreggiata opposta, è in corso di definizione, anche allo scopo di non gravare con gli spostamenti del pieno periodo di Ferragosto.
É stato già programmato per il prossimo autunno l’avvio di un ulteriore intervento, per un investimento di circa 18 milioni di euro, relativo a lavori di risanamento strutturale del viadotto in direzione Sicignano.
Le relative lavorazioni verranno eseguite soprattutto dall’area sottostante il viadotto, limitando così le interferenze con la circolazione stradale”.