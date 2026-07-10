Potenza: visite gratuite per adulti e bambini. Ecco data e ora

La Sezione Territoriale di Potenza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti aderisce alla campagna “La prevenzione non va in vacanza 2026”.
Il 17 luglio 2026 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso il Parco Baden Powell vi sarà una giornata di prevenzione attraverso la divulgazione di materiale informativo e attività ludico-ricreative a tema.
Il progetto è finanziato dalla IAPB Italia onlus-Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità IAPB Italia ONLUS (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della cecità) per svolgere gratuitamente screening oculari alla popolazione.
Naturalmente filo conduttore delle diverse attività sarà la prevenzione, la cura del bene prezioso della vista che durante i mesi estivi assume un’importanza ancora maggiore.
Dopo aver dedicato un momento introduttivo all’argomento i partecipanti metteranno in campo quanto appreso nei diversi giochi di ruolo.
In particolare le attività ludiche consisteranno in laboratori di stimolazione sensoriale con bendaggio e giochi di squadra con piccoli premi.
Novità di quest’anno l’introduzione del laboratorio Braille con l’ausilio della Lavagna Magnetica per un primo approccio al codice.
Il dispositivo è stato pensato per i più piccoli che, divertendosi a creare forme bellissime con il pennarello magico possono stimolare l’utilizzo del tatto.
Le attività si svolgeranno in collaborazione con i volontari del Servizio Civile e con associazioni del capoluogo.
Partner coinvolti la Provincia di Potenza e la Cooperativa Venere.