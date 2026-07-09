Viabilità estiva in Basilicata, le misure del Comitato Viabilità: A2 con due corsie, chiusi i cantieri amovibili sulle statali. I dettagli

Dall’ultimo fine settimana di luglio, saranno garantite almeno due corsie percorribili per ciascun senso di marcia lungo l’intero tracciato dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, fatte salve eventuali limitazioni per sopravvenute esigenze o circostanze imprevedibili.

E’ quanto si è appreso al termine della riunione odierna del Comitato Operativo per la Viabilità (Cov), presieduto dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha evidenziato come “l’incremento dei flussi veicolari avverrà dalla seconda metà di luglio, mentre i livelli più elevati si toccheranno tra la prima e la seconda settimana di agosto, verso sud, mentre il controesodo interesserà il periodo successivo a Ferragosto e l’ultimo fine settimana del mese.

Particolare attenzione è stata dedicata al tratto lucano dell’A2 e alla viabilità dell’area sud della provincia di Potenza, interessata dagli svincoli di Lagonegro e Lauria e dalle principali direttrici alternative.

Il Comitato ha approfondito le procedure di gestione dei flussi veicolari e verificato il sistema dei percorsi alternativi individuati dal Piano (SS 585 “Fondo Valle del Noce”, SS 653 “Sinnica”, SS 18 “Tirrena Inferiore” e SS 106 “Jonica”), destinati a favorire adeguate condizioni di mobilità anche in presenza di criticità in autostrada.

E’ stato disposto un rafforzamento per l’intero periodo estivo della vigilanza delle Forze di Polizia e della Polizia Stradale in particolare, affiancate da Polizia provinciale e Polizie locali, per dare maggiore efficacia all’attività di prevenzione e repressione delle condotte irregolari e pericolose su strada.

Stesso rafforzamento riguarderà anche la restante viabilità statale extraurbana, dove dall’ultimo fine settimana di luglio saranno chiusi i cantieri amovibili.