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Balvano: iniziati i preparativi per la Sagra R’i Cavatiedd. I dettagli

9 Luglio 2026

Sono iniziati i preparativi per l’evento enogastronomico più atteso dell’estate balvanese: A Sagra R’i Cavatiedd.

Così annuncia la Pro loco Balvano in collaborazione con l’amministrazione comunale:

“Due serate dedicate ai sapori autentici della tradizione in cui si potranno degustare i piatti tipici della cucina locale.

Da quest’anno sarà disponibile anche il MENÙ SENZA GLUTINE.

Un’occasione in più per ritrovarsi, condividere e assaporare insieme i nostri sapori.

Vi aspettiamo Venerdì 7 e Sabato 8 Agosto a Balvano”.

Ecco la locandina della sagra.