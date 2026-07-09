Balvano: iniziati i preparativi per la Sagra R’i Cavatiedd. I dettagli

Sono iniziati i preparativi per l’evento enogastronomico più atteso dell’estate balvanese: A Sagra R’i Cavatiedd.
Così annuncia la Pro loco Balvano in collaborazione con l’amministrazione comunale:
“Due serate dedicate ai sapori autentici della tradizione in cui si potranno degustare i piatti tipici della cucina locale.
Da quest’anno sarà disponibile anche il MENÙ SENZA GLUTINE.
Un’occasione in più per ritrovarsi, condividere e assaporare insieme i nostri sapori.
Vi aspettiamo Venerdì 7 e Sabato 8 Agosto a Balvano”.
Ecco la locandina della sagra.