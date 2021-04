Potenza, ci siamo: prende forma quest’altro bellissimo Parco della città! Ecco i dettagli

La città di Potenza, a breve, potrebbe vedere la fine dei lavori del parco di piazza Albino Pierro.

Così l’assessore all’ambiente e al turismo del Comune di Potenza, Alessandro Galella:

“Ci siamo quasi: un altro parco si aggiunge alla lista.

QUALITÀ DELLA VITA!

Potenza città parco.

L’Amministrazione del fare!”.

Il progetto era stato anticipato nel 2020 dal Sindaco Mario Guarente:

“Campetto di calcio e giochi per bambini normodotati e disabili, affinché nessun bambino debba restare a guardare gli altri che giocano!

Messaggio per i (politici, a scanso di equivoci) rosiconi che non perdono occasione per fare campagna elettorale, anche quando non serve: i lavori partiranno nel fine settimana!“

Ecco una foto.

