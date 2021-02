Potenza, continuano le azioni di generosità: donati buoni pasto per le persone che hanno bisogno! I dettagli

Questa mattina a Potenza sono stati consegnati alla Caritas diocesana 150 buoni spesa dal Distretto 2120 Rotary.

Un nuovo incontro, quindi, con l’Arcivescovo di Potenza, Mons. Ligorio con i rotariani Torre Guevara dopo lo scorso Natale e al club di Potenza e del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata.

Un’azione di solidarietà che rientra in un progetto organico e sinergico dei club, che li ha visti insieme in diversi momenti.

Il Rotary club Torre Guevara lo scorso Natale aveva contribuito con le spese solidali alla Parrocchia di Santa Cecilia.

Anche in quell’occasione alla presenza di Mons. Ligorio.

Il Club Rotary di Potenza ha offerto un contributo in denaro e oggi il Distretto 2120 ha consegnato 150 buoni spesa alla Caritas.

Ha sottolineato il presidente del Rotary Torre Guevara Enzo Paolo Petruzzi:

“Si tratta di un’azione coordinata rotariana all’insegna della solidarietà per le persone più bisognose.

Altri progetti sono in cantiere in questo momento: si ricordi, ad esempio, l’iniziativa a sostegno di Mary’meals per fornire ai bambini poveri pasti giornalieri per l’intero anno scolastico”.

Nella foto che segue sono presenti, partendo da sinistra: Antonello Berardi. presidente Rotary club Potenza, l’Arcivescovo Ligorio, Marina Buoncristiano Caritas, Enzo Paolo Petruzzi presidente Rotary Torre Guevara Potenza.

