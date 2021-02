Potenza, contributi statali a favore delle scuole: ecco l’iniziativa per avvicinare i giovani all’informazione

Il capogruppo in Consiglio comunale di “Idea Cambiamo”, Di Giuseppe, interviene sui fondi previsti dalla Legge di bilancio 2020:

“La crisi pandemica dell’ultimo anno ha investito vari settori del tessuto economico e sociale del paese tra cui la scuola.

Il governo a tal proposito ha stanziato 14 milioni di euro proprio per il mondo dell’istruzione.

La legge di bilancio 2020 art. 1 comma da 389 a 392 ha previsto l’erogazione di due contributi a favore di istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado che intendano sottoscrivere abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore anche in formato digitale.

L’iniziativa potrebbe rappresentare la giusta occasione per avvicinare i più giovani al mondo dell’informazione nonché al contempo, un modo per frenare, seppur in piccolo, la pesante battuta d’arresto che da anni interessa la carta stampata in Italia.

Considerando il periodo che stiamo attraversando, dove è forte il ricorso alla didattica a distanza, questo potrebbe essere lo stimolo giusto per sollecitare la curiosità degli studenti verso la lettura critica oltre a costituire un ausilio scientifico alla stessa attività di insegnamento.

L’amministrazione può farsi promotrice di questo progetto.

L’assessorato competente potrebbe attuare non solo una campagna di comunicazione per informare i dirigenti degli istituti scolastici del territorio comunale dell’esistenza di queste forme di sostegno ma anche, laddove interessati, fornire l’assistenza necessaria per la presentazione delle domande il cui termine è stato fissato per il prossimo 10 marzo.

Il momento che stiamo attraversando è stato difficile anche per i nostri ragazzi che in questi mesi hanno dovuto fare a meno della socialità, della crescita, della formazione educativa ed emotiva che soltanto la scuola è da sempre in grado di fornire.

Proprio perché sono fortemente convinto che non possiamo rinunciare a considerare l’istruzione un alleato del futuro, credo, che la vicinanza alla nostra comunità possa realizzarsi fornendo gli strumenti e le informazioni giuste per incoraggiare la ripresa anche della cultura scolastica del territorio”.

