Potenza: da Commissione Europea sostegno per imprese agricole! Ecco i dettagli

La Commissione Europea ha emanato il Reg UE 1033/22 a sostegno temporaneo alle aziende agricole colpite dalla crisi internazionale che è conseguente alla Guerra in Ucraina.

Ne dà notizia Cia-Agricoltori Potenza-Matera riferendo che le risorse disponibili per le aziende della Basilicata sono il 5% delle risorse FEASR 2021/2022, circa 9 Meuro.

Per la Cia:

“E’ questa una risposta importante alle pressanti sollecitazioni per un intervento di emergenza sui maggiori maggiori costi aziendali, a cominciare da quelli energetici, e per contrastare anche fenomeni speculativi.

Una soluzione che riprende la nostra proposta avanzata con un apposito documento di fine aprile scorso consegnato all’Assessore regionale per le Politiche Agricole Cupparo anche a seguito della imponente manifestazione di Scanzano Jonico con la partecipazione di tutte le Regioni del Sud.

Ora è importante che Governo e Regione si attivino rapidamente per far arrivare il ristoro alle aziende con procedure semplici e oggettive e non discriminatorie.

Siamo certi che al Tavolo Verde del Dipartimento Politiche Agricole con l’impegno già manifestato dall’assessore Cupparo molto attento a questa situazione individueremo strumenti e modalità di impiego, più rapidi ed efficienti possibili, di queste risorse”.

