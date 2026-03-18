Al via il Concorso per il reclutamento di oltre 3000 allievi Carabinieri: ecco come fare domanda

L’Arma dei Carabinieri ha pubblicato il bando per il reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennale nel ruolo appuntati e carabinieri.

La selezione è aperta sia ai cittadini civili sia ai volontari delle Forze Armate e le domande devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica entro la scadenza di aprile.

Vediamo nel dettaglio come funziona la selezione, quali sono i requisiti e come partecipare.

Il bando, precisa quifinanza, prevede l’assunzione complessiva di 3.081 allievi carabinieri con contratto di ferma quadriennale.

I posti sono suddivisi tra diverse categorie di candidati:

2.134 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate, in servizio o in congedo;

915 posti destinati ai cittadini italiani civili;

32 posti per i candidati con attestato di bilinguismo italiano-tedesco da collocare nella Provincia autonoma di Bolzano.

Questa ripartizione consente la partecipazione sia a chi ha già maturato esperienza militare sia a giovani che vogliono avvicinarsi per la prima volta alla carriera nell’Arma.

Per poter partecipare al concorso è necessario soddisfare alcuni requisiti generali stabiliti dal bando. Tra i generali ci sono:

la cittadinanza italiana;

il godimento dei diritti civili e politici;

l’assenza di condanne penali o comportamenti incompatibili con il servizio militare;

l’idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento delle mansioni.

Per quanto riguarda l’età, i limiti variano a seconda della categoria cui si intende partecipare:

i candidati civili devono essere compresi nella fascia tra 17 e 24 anni;

i volontari in ferma possono invece avere fino a 25 anni.

È inoltre richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure il conseguimento del titolo entro l’anno scolastico in corso.

La procedura di selezione prevede diverse prove, finalizzate a valutare preparazione, capacità fisiche e attitudini dei candidati.

Le principali fasi del concorso sono:

una prova scritta di selezione, basata su quiz a risposta multipla;

le prove di efficienza fisica, per verificare la preparazione atletica;

gli accertamenti psico-fisici, per valutare l’idoneità al servizio;

gli accertamenti attitudinali, con test e colloqui;

la valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

Solo chi supera tutte le fasi della selezione potrà accedere al corso di formazione previsto dall’Arma dei Carabinieri.

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online tramite il portale ufficiale dei concorsi dell’Arma dei Carabinieri.

La procedura è stata aperta il 7 marzo 2026 e sarà possibile completarla entro e non oltre la scadenza delle ore 23:59 del 7 aprile 2026.

Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare un sistema di identità digitale, come Spid, Cie e Cns.

Questo concorso per allievi, per i ruoli di appuntati e carabinieri, rappresenta un’opportunità di lavoro nel settore pubblico, soprattutto per i giovani diplomati.

Risulta ancora attivo il concorso per 898 allievi marescialli, che consente ai diplomati che si candidano di conseguire anche un titolo di studio superiore durante i 3 anni di addestramento.

Entrare nell’Arma dei Carabinieri significa svolgere un ruolo centrale nella tutela della sicurezza pubblica e nella difesa delle istituzioni, con possibilità di crescita professionale all’interno dell’organizzazione.