Potenza è pronta ad accogliere la Torcia di Special Olympics scortata da oltre 50 atleti. L’evento in programma

Giovedì 20 Febbraio alle ore 10:30, nella sala A del Consiglio regionale della Basilicata, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento Special Olympics Community Run in programma per il prossimo 25 Febbraio 2025.

Il movimento vivrà un anno particolare con i Giochi mondiali invernali che si terranno a Torino, Sestriere e Bardonecchia, dall’8 al 15 Marzo, e che vedranno la partecipazione di 1.500 atleti con e senza disabilità provenienti da 102 nazioni.

Con grande onore, la Basilicata sarà presente con la squadra di floorball.

Il floorball, chiamato alternativamente unihockey, è uno sport di squadra praticato ufficialmente in oltre 74 nazioni.

Il floorball è una versione indoor dell’hockey su ghiaccio, giocato però senza pattini né protezioni.

Per questa occasione il giorno Martedì 25 Febbraio p.v. ad Atene verrà accesa la torcia olimpica che arriverà a Torino per la cerimonia di apertura dei giochi, in contemporanea, in ogni capoluogo di regione italiana verrà accesa la torcia Special Olympics.

In occasione di un evento tanto significativo ed importante come i Giochi Mondiali Invernali, Torino 2025, il protocollo internazionale prevede il passaggio della Torcia di Special Olympics in tutti i capoluoghi di regione e quindi anche in Basilicata.

A Potenza, nel capoluogo, si terrà un percorso cittadino della torcia scortata da oltre 50 tedofori.

In questa giornata si terrà anche la VII° convention regionale.

I dettagli saranno illustrati in conferenza stampa.