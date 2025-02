Questura di Potenza: per cinque tifosi divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Ecco cosa è successo

La Questura di Potenza, in data 10 Febbraio 2025, ha emesso cinque provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.Spo) nei confronti di cinque tifosi del Potenza Calcio.

A seguito dell’attività istruttoria compiuta, è emerso che i predetti, prima dell’inizio dell’incontro di calcio “Potenza Calcio-Audace Cerignola” tenutosi il 25 Gennaio 2025 allo stadio “VIVIANI” di Potenza, all’interno dell’impianto hanno aggredito uno steward.

Lo stesso è stato sottratto alle intemperanze dei tifosi dal pronto intervento delle Forze dell’Ordine.

Nell’occasione, un operatore della Polizia di Stato ha riportato lesioni giudicate guaribili in ventuno giorni.

Alla luce dei fatti, è stato applicato il divieto per mesi diciotto a tre tifosi privi di precedenti, per anni tre a un quarto tifoso, e, infine, a un soggetto, già destinatario in passato del D.A.Spo, è stato applicato il divieto per la durata di anni 5 con obbligo di firma.