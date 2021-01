Potenza, emergenza su questa strada della provincia: problemi sulla messa in sicurezza! Ecco la situazione

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, in riferimento alle problematiche riguardanti la strada provinciale del Racanello, ha dichiarato:

“Nel corso del 2020 il Dipartimento Infrastrutture ha finanziato i Comuni interessati dal dissesto della viabilità della cosiddetta Sp Racanello, per interventi di somma urgenza per complessivi 300 mila euro.

Come è stato rappresentato nei mesi scorsi, il dissesto che interessa questa arteria è un fenomeno complesso, non risolvibile con singoli interventi di somma urgenza, ma che richiede un intervento organico e strategico, che abbiamo già candidato per oltre 3 milioni di euro sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Recovery Fund).

Purtroppo, a causa degli ultimi eventi climatici sono state riscontrate alcune criticità sui lavori di messa in sicurezza effettuati direttamente dai Comuni con le risorse messe a disposizione dalla Regione.

Per questo motivo ho convocato un tavolo urgente, per programmare i successivi interventi necessari alla riapertura di una arteria fondamentale per gli abitanti dei centri della zona.

All’incontro – che si terrà oggi (15 Gennaio 2021) nella sede del Dipartimento alle ore 9:30 – interverranno:

il presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino;

i sindaci dei Comuni di Castelsaraceno (PZ) e San Chirico Raparo (PZ).

Per risolvere nell’immediato il problema dell’erosione lungo l’arteria, è necessario mettere in moto una sinergia istituzionale per coinvolgere anche le risorse riprogrammabili del Po Val d’Agri.

Quest’ultimo avrebbe dovuto essere, infatti, il vero strumento a supporto della pianificazione strategica della viabilità locale, specie per quelle arterie che connettono più comuni dell’area”.

