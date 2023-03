Potenza, ferite compatibili con colpi di arma da fuoco: aggiornamenti sul caso del medico trovato senza vita in provincia

Ancora aggiornamenti sulla morte del medico Lorenzo Puccillo.

Come si apprende da ansa nel dettaglio:

“Si indaga anche per omicidio per la morte di Lorenzo Puccillo, di 70 anni, medico sociale del Picerno (Lega Pro, Girone C), trovato morto mercoledì scorso in un terreno di sua proprietà a Pescopagano, in provincia di Potenza).

In un primo momento si era ritenuto che la sua morte fosse avvenuta per le conseguenze dell’attacco di un bovino.

Oggi, invece, durante l’autopsia sarebbero state scoperte ferite compatibili con colpi di arma da fuoco, in particolare di un fucile”.

