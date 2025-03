Potenza festeggia la Giornata internazionale delle donne con l’esempio di Marina Sereni, attivista politica, partigiana combattente e madre. L’iniziativa

In occasione della Giornata internazionale delle donne, sabato 8 Marzo alle ore 16.30, presso il Palazzo di Cultura in Largo Pignatari a Potenza, l’ANPI provinciale, il Coordinamento donne ANPI Basilicata e le Edizioni Rapporti sociali, in collaborazione con Amnesty International Potenza, Telefono donna e Uds Potenza, presenteranno il volume “I giorni della nostra vita” di Marina Sereni.

La lotta di una donna, attivista politica, partigiana combattente e madre, contro lo sfruttamento, l’oppressione e la miseria in cui il fascismo aveva costretto le masse popolari, ieri.

La lotta di tutte le donne delle masse popolari oggi, contro la doppia oppressione, di classe e di genere, in cui la società borghese le costringe.

A ottant’anni dalla Liberazione e dalla vittoria della Resistenza antifascista, l’esempio di Marina Sereni, tra militanza politica e cura dei figli, la sua risolutezza e i suoi dubbi, la determinazione e la coscienza attiva.

Nella giornata internazionale della donna, il contributo delle donne delle masse popolari per una nuova Liberazione nazionale.

Ecco i dettagli dell’iniziativa in programma.