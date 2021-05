Potenza, Fiume Basento: passeggiare lungo il percorso tra svariati rifiuti! Le foto

Il percorso che costeggia il Fiume Basento è sempre più frequentato da tanti potentini e cittadini di paesi limitrofi proprio perchè permette sia di camminare che di farsi una bella corsetta all’aria aperta.

Un angolo di Potenza sempre più apprezzato dagli sportivi e non, ancor di più con questa pandemia che ci ha costretti a modificare le nostre abitudini quotidiane e a rivalorizzare la natura.

Tuttavia anche il Fiume Basento non è esime da problemi come quello dei rifiuti cosparsi qua e là in alcuni tratti.

Ecco cosa scrive in proposito una cittadina:

“Da qualche giorno anche io ho scoperto la voglia di passeggiare lungo il percorso che costeggia il fiume Basento.

Ho notato che di mattina ci sono gli operatori ecologici che svolgono il loro servizio e su questo nulla da dire!

Ma il Basento è costituito da due percorsi:

quello dello ‘struscio’ e quello del lato della zona industriale, meno frequentato per le ‘sfilate’ ma ideale per camminare in relax.

Peccato che proprio in quest’ultimo tratto gli operatori non ci passino!

Così bisogna fare i conti con svariati rifiuti”.

Li avete visti anche voi?

Ecco alcune foto scattate dalla cittadina, autrice della denuncia:

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)