Potenza, Fotovoltaico scale Santa Lucia: “solleciti tardivi”

In qualità di presidente della Terza Commissione consiliare permanente il presidente Giampiero Iudicello, in una sua nota, spiega che:

“l’invito a ‘non perdere tempo’ rivolto all’Amministrazione attuale, sul progetto del fotovoltaico delle Scale mobili Santa Lucia, da parte del centro destra sa quasi di presa in giro.

Il progetto in questione fu presentato la prima volta ai consiglieri nel 2022 (Amministrazione Guarente).

Nel 2023 gli allora colleghi consiglieri di centro sinistra che erano all’opposizione sollecitarono l’intervento ma senza avere riscontri.

Molti consiglieri firmatari del comunicato dell’attuale sollecito, erano in maggioranza, anzi in Giunta, ma evidentemente allora non avevano alcuna fretta di cogliere l’opportunità.

Alla fine del 2024, da poco insediato, in qualità di presidente della Terza commissione Consiliare, ho invitato Amministratore e Direttore di Sel (devo dire gentili e collaborativi) per sollecitare l’intervento.

Nel 2025 ho rinnovato l’invito per un ulteriore aggiornamento e sollecito.

Quindi i consiglieri regionali di centro destra, svegliati dopo un lungo letargo, probabilmente hanno voglia di scherzare. È il caso che indirizzino i solleciti altrove e pensino a occuparsi più dei grandi problemi della sanità lucana e della gestione di una importante risorsa come l’acqua” conclude il presidente Iudicello.