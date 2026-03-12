Brindisi Montagna accoglie l’Europa: al via una nuova mobilità Erasmus+ con giovani da diversi Paesi

Dal 9 al 16 marzo 2026, il Comune di Brindisi Montagna sta ospitando un nuovo gruppo internazionale di giovani nell’ambito del programma Erasmus+. L’iniziativa è promossa dall’associazione Inclusion Go ETS, che prosegue il suo impegno nel fornire opportunità di mobilità europea e di scambio interculturale alle giovani generazioni della Basilicata.

L’attività si inserisce nel processo di accreditamento Erasmus+ dell’associazione e riunisce giovani provenienti da diversi paesi europei per discutere di partecipazione giovanile, cittadinanza attiva e dialogo con le comunità locali.

Durante la settimana di mobilità, i partecipanti sono coinvolti in attività di educazione non formale, workshop di gruppo e momenti di confronto con stakeholder e rappresentanti locali.

L’obiettivo è rafforzare le competenze dei giovani, incoraggiarli a esprimere le proprie idee e promuovere la collaborazione internazionale su temi di interesse comune.

I giovani partecipanti sono ospitati presso la struttura Basilicata al Volo, una realtà che negli anni è diventata punto di riferimento per le attività di accoglienza legate ai progetti europei. La struttura è stata affidata in gestione dal Comune a un giovane del posto e oggi rappresenta una scelta che continua a dare risultati positivi, contribuendo ad accogliere gruppi internazionali e a rafforzare l’apertura del territorio verso l’Europa.

Il sindaco Gerardo Larocca ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall’associazione: «Desidero ringraziare l’associazione Inclusion Go ETS per l’impegno costante che da anni porta avanti sul nostro territorio.

Iniziative come questa rappresentano un’opportunità preziosa per la nostra comunità e soprattutto per i giovani di Brindisi Montagna, che possono vivere esperienze internazionali, confrontarsi con coetanei provenienti da altri Paesi e ampliare i propri orizzonti.

Come amministrazione siamo sempre attenti e vicini a queste attività e continuiamo a sostenere con convinzione percorsi che aprono nuove opportunità ai nostri ragazzi.

La presenza costante di gruppi europei nella nostra comunità e l’utilizzo della struttura Basilicata al Volo ci confermano inoltre la bontà della scelta fatta dall’amministrazione nel valorizzare una struttura comunale affidandola a un giovane del territorio».

L’iniziativa rappresenta anche un’importante opportunità per il territorio di Brindisi Montagna, che torna a essere un luogo di incontro tra culture diverse e uno spazio di dialogo tra giovani europei impegnati a costruire comunità più inclusive e partecipative.