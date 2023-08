Potenza, giuramento per queste 12 guardie volontarie. Auguri di buon lavoro

Hanno prestato giuramento questa mattina in Provincia, nelle mani del Presidente Christian Giordano, le 12 guardie volontarie che si occuperanno del controllo dell’attività ittica in questa fase e successivamente alla formazione regionale, anche a quella venatoria.

Alla cerimonia, erano presenti il Comandante della Polizia Provinciale di Potenza, Pasquale Ricciardella, da cui dipenderanno gerarchicamente nell’attività a cui saranno demandate, il Segretario generale, Giovanni Conte ed il capo di gabinetto Antonio Di Sabato.

Ha evidenziato il Presidente Giordano nel suo indirizzo di saluto alle nuove guardie:

“Un ringraziamento doppio per l’attività che svolgerete con lo spirito volontaristico e civico come servizio alla collettività e con la certezza di avervi tra i protagonisti attivi della tutela ambientale visto che è in corso di approvazione anche il nuovo regolamento ittico venatorio e per la importante funzione di tutela del territorio”.

Ha aggiunto il Comandante della Polizia Provincia, Ricciardella:

“Da oggi diventate di fatto pubblici ufficiali con una responsabilità maggiore nel sistema di coordinamento che da tempo abbiamo messo in per tutelare l’ambiente e soprattutto la risorsa idrica e far rispettare i divieti di caccia e pesca”.

Da oggi, la Provincia si arricchisce dunque di nuove collaborazioni funzionali al sistema di tutela del nostro territorio.

Auguri di buon lavoro.a

