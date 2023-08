Potenza: in arrivo risorse per il recupero di edifici di culto e storici. I dettagli

“In arrivo risorse per i beni culturali della nostra regione.

I fondi, stanziati con decreto del Mit guidato da Matteo Salvini, sono destinati alla progettazione e all’esecuzione di interventi di recupero, restauro e consolidamento degli edifici di culto e storici.

C’è stato un primo finanziamento (annualità 2024/2025), di 100 mila euro, per progettazione, recupero e restauro della Chiesa annessa al convento dei cappuccini di Muro Lucano (PZ), cui seguiranno stanziamenti per altre opere importanti (come la Chiesa dell’Immacolata Concezione in Potenza e la Chiesa Madre di Bella).

L’obiettivo è proteggere, tutelare, conservare beni inestimabili, che rappresentano il nostro patrimonio storico e culturale”.

Così in una nota Pasquale Pepe, coordinatore della Lega in Basilicata.a

