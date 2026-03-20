Potenza, gli studenti del “Di Pasca-Fortunato” conquistano questo podio con un progetto visionario: nutrire 10 miliardi di persone in modo sostenibile. Complimenti

In occasione della giornata mondiale dedicata alla ricerca sulle cellule staminali e all’innovazione scientifica, l’UniStem Day 2026, gli studenti dell’Indirizzo Alberghiero dell’IIS Di Pasca-Fortunato hanno conquistato il podio con un progetto visionario che ridefinisce i confini della gastronomia moderna: “Cibi del Futuro: Nuove Opportunità dall’Intelligenza Artificiale”.

Sotto la guida delle docenti Maria Vita Pace e Angela Castellucci, le classi 4ªE e 5ªE hanno presentato una ricerca che risponde alla sfida globale del 2050: nutrire 10 miliardi di persone in modo sostenibile.

Il progetto non si è limitato all’analisi teorica, ma ha esplorato soluzioni pratiche e tecnologicamente avanzate.

Il cuore del lavoro presentato dagli studenti riguarda l’abbattimento dell’impatto ambientale attraverso l’adozione della fermentazione di precisione supportata dall’AI.

I dati mostrati sono impressionanti e delineano un futuro in cui la produzione di proteine (come latte e albume d’uovo da fermentazione) può ridurre il consumo di suolo fino al 99% e le emissioni di gas serra del 72%.

Il progetto ha introdotto il concetto di Chef Aumentato, dove l’intelligenza artificiale diventa un alleato creativo per: ‌Ridurre lo spreco alimentare attraverso algoritmi di monitoraggio delle dispense.

‌Creare nuovi sapori analizzando molecole alimentari per produrre cibi più sani (meno sale e zuccheri) ma ugualmente appaganti.

‌Personalizzare la dieta in base al microbioma e alla genetica individuale, trasformando il pasto in una forma di medicina preventiva.

Un approccio multidisciplinare: tra algoritmi e musica Oltre alla parte scientifica, la giuria è rimasta colpita dall’integrazione artistica.

Gli studenti hanno infatti presentato l’Inno IA, una composizione digitale dove video, testi e melodie sono stati generati tramite modelli linguistici avanzati, dimostrando come i futuri professionisti dell’ospitalità possano governare le nuove tecnologie in ogni ambito.

La vittoria dell’IIS Di Pasca-Fortunato Indirizzo Alberghiero sottolinea l’importanza di un’istruzione che guardi al futuro senza dimenticare le radici.

Come si legge nelle conclusioni del progetto vincitore, l’integrazione dell’AI non sostituisce la tradizione italiana, ma la protegge, rendendola più etica e accessibile.

“Abbiamo dimostrato che l’innovazione può democratizzare l’eccellenza”, commentano i docenti e gli studenti coinvolti.

Un successo che proietta l’istituto e i suoi giovani talenti verso le sfide di un mercato del lavoro sempre più tecnologico e consapevole.