Potenza: il Prefetto ha ricevuto il nuovo Comandante Militare Esercito “Basilicata”. I dettagli dell’incontro

Questa mattina, presso il Palazzo di Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto, in visita istituzionale, il Colonnello Paolo Franciosa che, con la cerimonia di avvicendamento di ieri nella Caserma “Francesco De Rosa” di Potenza, è il nuovo Comandante Militare Esercito “Basilicata”.

Di origini napoletane, il Colonnello Paolo Franciosa intraprende, nel 1986 il percorso militare frequentando il 122° Corso AUC presso la Scuola di Fanteria e Cavalleria.

Vincitore di concorso nell’8° Corso del Ruolo Speciale, viene assegnato all’ Arma di Fanteria, specialità Granatieri di Sardegna, dando il via ad una lunga e pluridecorata carriera che lo vedrà maturare una elevatissima esperienza di comando.

Negli anni ricopre, infatti, il ruolo di Comandante di Plotone e Compagnia Fucilieri, di Battaglione Intelligence, di Task Force e Capo Divisione G2 e J2 in missione fuori dal territorio nazionale, operando in Somali, Bosnia, Macedonia, Kosovo, Afghanistan e Libia.

Qualificato “Intelligence di terzo livello della Forza Armata”, “Intelligence Leader Interforze” ed “Intelligence Master della NATO”, il Colonnello Franciosa, nel corso della carriera, frequenta diversi corsi in ambito Forza Armata, con particolare riferimento al settore della sicurezza per le informazioni e l’intelligence militare, ricoprendo incarichi di Direttore ed Istruttore degli specifici Istituti e Centri di Formazione in Italia.

Nel medesimo ambito, molto significativa, poi, l’esperienza alla Scuola della NATO, dove riveste il ruolo di Direttore ed Insegnante dei corsi dell’area intelligence.

Presta, inoltre, servizio presso lo Stato Maggiore Esercito-Sicurezza, lo Stato Maggiore della Difesa-RIS Centro Intelligence Interforze e, da ultimo, presso il COMFOP SUD, nelle vesti di Capo Ufficio Informazioni e Sicurezza.

L’incontro, che si è svolto in un clima di confronto e cordialità, ha rappresentato l’occasione per un primo approfondimento del contesto della Basilicata in generale e della provincia di Potenza in particolare, con un focus specifico sulle tematiche di comune interesse che caratterizzano l’operoso e storico legame istituzionale.

Ha, infatti, sottolineato il Prefetto Campanaro:

“I rapporti tra l’Istituzione prefettizia e l’Esercito Italiano si fondano su una strutturata collaborazione che si declina su molteplici fronti.

Nel nostro territorio, un esempio concreto è rappresentato dal sistema di Protezione Civile, dove i militari svolgono un ruolo fondamentale, mettendo a disposizione una grande capacità operativa per intervenire con efficacia e tempestività in scenari emergenziali.

Altrettanto prezioso è il contributo, ormai consolidato, offerto all’Operazione ‘Strade Sicure’, che in provincia di Potenza si concretizza attraverso l’attività di vigilanza al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio, in stretta e feconda cooperazione con le Forze dell’Ordine”.

Nell’augurare buon lavoro al Colonnello Paolo Franciosa, il Prefetto Campanaro ha, infine, voluto rivolgere nuovamente il suo personale ringraziamento al Comandante uscente, il Colonnello Gennaro Scotto di Santolo, per il lavoro svolto e l’impegno profuso alla guida dello stesso Comando Militare Esercito “Basilicata”.