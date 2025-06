Potenza in piazza per la giustizia, la pace, la vita. L’iniziativa

Le associazioni della città di Potenza si uniranno in una manifestazione pacifica sabato 14 giugno 2025 – alle ore 18:00, in Piazza Prefettura – per esprimere solidarietà e chiedere giustizia per i civili di Gaza.

L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, le realtà democratiche, le scuole e le istituzioni, è un forte richiamo alla dignità umana che “non ha confini”.

L’evento mira a rompere il silenzio e a invocare un’azione concreta per la pace e il rispetto della vita.

I promotori dell’iniziativa – Rocco Pesarini, presidente di SonoricaMente, e Paola Faggiano, presidente di Sinergie Lucane – invitano la cittadinanza a portare la propria voce, il proprio sguardo e la propria presenza, sottolineando che “più siamo, più siamo umani”.

“Scendiamo in piazza per la giustizia, per la pace, per la vita“, sollecitano gli organizzatori.

Ogni associazione che aderirà, sia con la presenza in piazza sia con il proprio logo associativo, contribuirà a innalzare un simbolo di pace collettivo.

Si ribadisce che la manifestazione è apartitica: non saranno ammesse bandiere o simboli di partiti o movimenti politici, per mantenere l’attenzione esclusivamente sull’obiettivo umanitario e sulla richiesta di pace.

Le associazioni interessate sono caldamente invitate ad aderire e a mostrare il proprio sostegno.

Di seguito la locandina con i dettagli.