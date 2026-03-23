Potenza, in provincia forte la devozione a questa Madonna: ecco il progetto presentato

Si terrà Martedì 24 alle ore 17:00 presso la biblioteca comunale di Novi Velia (Sa) il primo tavolo di lavoro per la valorizzazione del percorso devozionale tra l’area sud lucana e il Montesacro di Novi, facendo seguito alle deliberazioni adottate dai Comuni interessati, con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa per la promozione e l’istituzione del percorso “Lauria – Novi Velia: Il cammino del Monte Sacro tra fede, natura e cultura”.

L’iniziativa, che mira alla valorizzazione di un itinerario di rilevante interesse storico, religioso, ambientale e culturale, intende promuovere forme di collaborazione tra i Comuni attraversati dal percorso, nonché con le istituzioni e gli enti che operano per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico dei territori interessati.

In tale prospettiva, considerato il ruolo strategico svolto dai Parchi Nazionali dell’Appennino Lucano Val d’Agri – Lagonegrese e del Cilento, Vallo di Diano e Alburni nella tutela e promozione delle aree naturali coinvolte dal tracciato del cammino, si ritiene particolarmente significativa la partecipazione delle rispettive Presidenze al percorso di costruzione e sviluppo dell’iniziativa, insieme ai sindaci di Nemoli, Trecchina, Rivello, Lagonegro, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Rofrano e Novi Velia.

Presenti anche i rappresentanti della diocesi di Vallo e della Compagnia del Leone, associazione di trekking lauriota che ha avuto il merito di ripristinare la tradizione del pellegrinaggio a piedi nell’ultimo decennio, riscuotendo grande interesse e partecipazione.

Il percorso devozionale dall’area sud lucana al Santuario di Novi racconta una storia secolare, sulla quale le sue genti si sono mosse spinte dal forte legame con il culto alla Madonna, che è tradizione popolare molto radicata anche al di fuori dell’area cilentana.

A dimostrazione della sua importanza per la cultura territoriale, lo scorso anno il Comune di Lauria ha realizzato un progetto di ricerca che ha prodotto una mostra (Io già mi parto, o madre cara. La devozione popolare lauriota alla Madonna di Novi Velia), e un documentario (Veniva un paese intero), nell’ambito del piano di azione S.M.A.R.T.T. del GAL La Cittadella del Sapere – Iniziative per il recupero delle tradizioni e di cura del paesaggio, di organizzazione di iniziative ed eventi a scopo sociale, ricreativo e turistico.

Entrambi i lavori sono visitabili presso il museo di Palazzo Marangoni, a Lauria.