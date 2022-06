Potenza, in provincia i piccoli impareranno come fare una corretta raccolta differenziata. Ecco il divertente evento

Il comune di Satriano di Lucania informa i cittadini:

“Domani si gioca a differenziare!

Ricordiamo alla cittadinanza che domani in Piazza Umberto I ci sarà l’evento dedicato ai più piccoli, con giochi e attività per imparare divertendosi come fare una corretta raccolta differenziata.

La giornata è organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Aps Life Ets nell’ambito della campagna informativa ‘Differenziare di più e meglio‘ del progetto Anci-Conai.

Si incomincia alle ore 10:00.

Non mancate!”.

Di seguito la locandina dell’evento.