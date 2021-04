Potenza: in provincia, prima visita in terra lucana dell’onorevole Gemmato. Ecco i dettagli

L’on Marcello Gemmato ha fatto tappa a Muro Lucano (PZ).

A dare la notizia il Sindaco, Giovanni Setaro:

“Ringrazio l’On. Marcello Gemmato per aver fatto visita alla mia comunità e per aver scelto Muro Lucano nella sua prima visita in terra lucana.

Un gesto che dimostra grande sensibilità verso il lavoro fatto in questi anni e che restituisce dignità ai territori.

Abbiamo discusso del futuro della nostra Nazione e della Basilicata con uno sguardo alle opportunità del recovery fund.

Ho raccontato delle difficoltà che vivono le aree interne ed in particolar modo, si è discusso della questione sanitaria che crea nuove necessità nei nostri territori dove abbiamo strutture ospedaliere, come quella di Muro, che proprio non riescono a partire.

Il territorio del Marmo Platano, sarà rappresentato”.

Di seguito uno scatto della giornata.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)