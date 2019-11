Potenza: inaugurata la Fiera che da più di 20 anni accompagna gli sposi in Basilicata! Stasera si continua

Per tutte le coppie in cerca di spunti e nuove idee per rendere unico, magico e irripetibile il giorno del matrimonio, ritorna la fiera “Non Solo Sposa”.

Tante idee originali si potranno trovare dal 21 al 25 Novembre prossimi a Tito Scalo, all’interno del quartiere fieristico Basilicata Fiere.

“Non Solo Sposa” è il salone interamente dedicato al giorno delle nozze e quest’anno è giunto alla XXIIIesima edizione.

L’occasione ideale per conoscere le novità in merito alle tendenze del momento, prodotti innovativi o classici e i servizi offerti dalle principali aziende del settore.

Per cinque giorni il quartiere fieristico Basilicata Fiere si trasformerà nello spazio wedding più cool per dare un assaggio di tutto ciò che ruota intorno al fatidico giorno del sì.

Un percorso ricco di fascino studiato su misura per gli sposi, dove ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche e dove tutto è a portata di mano per rendere la cerimonia unica ed indimenticabile.

Dalle partecipazioni al viaggio di nozze, in fiera si può trovare una panoramica completa per quanto concerne il mondo della cerimonia nuziale, spaziando fra sale ricevimenti, centri estetici e parrucchieri, agenzie di viaggio, fotografi e non mancheranno, naturalmente, bomboniere e confetti, fiori, articoli da regalo e liste nozze.

A “Non Solo sposa”, oltre a trovare tanti prodotti utili ed originali, si possono chiedere consigli ad esperti del settore.

Ospite in Fiera, in questa edizione, sarà il Trio “La Ricotta” che, nel pomeriggio di Domenica 24 Novembre, incontrerà i futuri sposi aggiungendo una nota comica sul giorno del fatidico “Sì”.

All’evento, promosso da Basilicata Fiere, partecipano oltre 100 espositori provenienti da Basilicata, Puglia e Campania.

Il direttore commerciale di Basilicata Fiere ha dichiarato alla nostra Redazione:

“Un evento che ogni anno registra numeri importanti.

Questo settore va a coinvolgere tantissimi indotti che vanno dall’agroalimentare al turistico.

Un’opportunità anche per artigiani e designer di poter trovare lavoro.

Non solo per quanto riguarda l’aspetto dell’abito, ma anche nelle bomboniere, nella lista nozze, nelle partecipazioni ecc.

C’è in campo tanta fantasia e ci sono persone che scoprono opportunità lavorative nuove.

Importante il discorso turistico: molti giovani vanno via ma poi vengono a sposarsi qui, da noi.

In quei giorni arrivano parenti, amici, famiglie. In questo caso gli sposi portano turismo, varie persone che vengono a scoprire il nostro territorio.

Per cui, il mondo del matrimonio, è variegato in tantissimi indotti e dà da lavorare a tanta gente.

C’è un investimento continuo da parte delle attività che cercano di migliorarsi, innovarsi e professionalizzarsi ogni anno.

Si crea quindi sempre qualcosa di nuovo.

Un plauso agli espositori che per l’80% sono quasi sempre gli stessi e ci premiano da più di 20 anni”.

“Non Solo Sposa” ha aperto i battenti Giovedì 21 Novembre e terminerà Lunedì 25.

Sarà possibile visitare la fiera tutti i giorni dalle ore 16:30 alle 21:00.

Di seguito la locandina ufficiale dell’evento.