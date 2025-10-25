Potenza: incontro sullo stato di degrado e sicurezza in cui versano i fabbricati del Serpentone

Il giorno 23 ottobre presso il dipartimento infrastruttura della regione Basilicata, si è tenuto un incontro per discutere dei problemi riguardanti lo stato di degrado e sicurezza in cui versano i fabbricati siti in via tirreno (Serpentone).

Per la regione Basilicata erano presenti il vicepresidente della regione Pepe e il vicepresidente del consiglio Regionale Fazzari, per il Comune di Potenza i consiglieri Nardella e Galgano, per l’Azienda Ater l’Amministratore Salvia e due tecnici dello stesso Ente nonché una delegazione di cittadini di Rione Cocuzzo tra cui il vice presidente dell’APS Comitato R.ne Cocuzzo Caiazzo Daniele.

I cittadini, hanno esposto i problemi di pericolo frequenti riguardanti il distacco di calcinacci, infiltrazioni d’acqua e di altre problematiche degli edifici. La parola è passata all’assessore Pepe il quale si è dato disponibile alla risoluzione del problema chiedendo all’Amministratore ATER di come l’Ente intende affrontare la soluzione delle problematiche suddette.

L’amministratore SALVIA ha spiegato che per il prossimo anno c’è la possibilità di utilizzare fondi PNRR presentando entro aprile 2026 un progetto di riqualificazione dei fabbricati a patto che non ci siano difformità o abusivismo edilizio tant’è che purtroppo ci hanno comunicato che c’è un percentuale pari al 40% di affittuari inadempienti.

Sulle segnalazioni dei cittadini per le manutenzioni ordinarie l’Ente ha promesso una maggiore attenzione e vigilanza sullo svolgimento dei lavori .

Sperando in una maggiore partecipazione dei cittadini del rione l’assemblea si è conclusa specificando che si tratta di un primo incontro a cui seguiranno nel breve periodo altre riunioni.