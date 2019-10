Potenza: la bella Cappella dei Celestini, appena ristrutturata, pronta ad accogliere le opere di questo artista!

“Siamo stati lieti di concedere la Cappella dei Celestini appena ristrutturata all’artista Claudio Santangelo, che esporrà le sue opere nella personale che apre i battenti sabato 12 ottobre e sarà visitabile fino a venerdì 25 ottobre”.

Così l’assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio presenta la mostra dell’artista potentino che porterà all’attenzione del pubblico trenta lavori ospitati sulle pareti dello spazio espositivo, all’interno di Palazzo Loffredo.

Conclude la D’Ottavio:

“L’arte, da sempre volano di cultura, può rappresentare per Potenza e per la nostra regione un momento decisivo in quel percorso di crescita e sviluppo, sotto ogni punto di vista, della nostra comunità”.

L’accesso alla Cappella dei Celestini è in largo Duomo, la mostra sarà aperta dal 12 al 25 ottobre 2019 dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, l’ingresso è libero.