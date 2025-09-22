Potenza: la reliquia di Carlo Acutis arriverà nella nostra città. Ecco i dettagli

Esposizione perenne delle reliquie di San Carlo Acutis nella parrocchia di Santa Croce in Potenza.

Fa sapere il Parroco:

“Questo giovane santo, noto per la sua profonda fede e il suo amore per l’eucaristia, sarà al centro di una celebrazione speciale nella nostra comunità.

*Dettagli dell’evento:*

– *Data:* 27/09/2025 ore 18.00

– *Luogo:* Parrocchia Santa Croce via Torraca – Potenza.

Durante l’evento, avremo l’opportunità di riflettere sulla vita e sulla spiritualità di Carlo Acutis, che ha vissuto la sua breve esistenza con una profonda unione con Gesù.

La sua storia è un esempio per tutti noi, specialmente per i giovani, su come vivere una vita di fede e di amore per Dio e per gli altri”.

Di seguito la locandina con i dettagli.