Potenza: la reliquia di Carlo Acutis arriverà nella nostra città. Ecco i dettagli

Esposizione perenne delle reliquie di San Carlo Acutis nella parrocchia di Santa Croce in Potenza.
Fa sapere il Parroco:
“Questo giovane santo, noto per la sua profonda fede e il suo amore per l’eucaristia, sarà al centro di una celebrazione speciale nella nostra comunità.
*Dettagli dell’evento:*
– *Data:* 27/09/2025 ore 18.00
– *Luogo:* Parrocchia Santa Croce via Torraca – Potenza.
Durante l’evento, avremo l’opportunità di riflettere sulla vita e sulla spiritualità di Carlo Acutis, che ha vissuto la sua breve esistenza con una profonda unione con Gesù.
La sua storia è un esempio per tutti noi, specialmente per i giovani, su come vivere una vita di fede e di amore per Dio e per gli altri”.
Di seguito la locandina con i dettagli.