Tragedia nel potentino: purtroppo una persona ha perso la vita

Sgomento a Pignola per la morte di un giovane concittadino: un 39enne del posto che questa mattina stava correndo intorno all’anello che circonda il lago del Pantano.

Come fa sapere rainews, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe un malore all’origine del decesso.

Vani i soccorsi del 118 e dell’eliambulanza.

Sul posto, una certa concitazione legata al fatto che l’uomo, al momento del decesso, non aveva con sé i documenti e dunque non si era riusciti a risalire immediatamente alle sue generalità.

A quanto reso noto, si sarebbe sentito male in località Sciffra, complice forse anche il caldo di oggi.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.